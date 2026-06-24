Diversi club di Serie A interessati a un calciatore del Napoli

Lorenzo Lucca è uno degli esuberi a cui il Napoli deve cercare di trovare una collocazione. L’attaccante ex Udinese, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, è finito nel mirino di diversi club di Serie A. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la Lazio sarebbe attualmente in pole position per assicurarsi il centravanti attraverso un’operazione in prestito.

Il club biancoceleste avrebbe già avviato i contatti con il Napoli e starebbe lavorando per trovare la formula giusta. Su Lucca, tuttavia, non manca la concorrenza. Anche Bologna, Monza e Genoa hanno chiesto informazioni sull’attaccante, manifestando il proprio interesse in vista della prossima stagione. Al momento, però, la Lazio sembra avere un vantaggio significativo rispetto alle altre pretendenti.

La possibile operazione potrebbe intrecciarsi con un’altra trattativa che coinvolge direttamente Napoli e Lazio. I due club, infatti, stanno dialogando intensamente per il trasferimento del difensore Mario Gila in maglia azzurra. Un affare che appare sempre più concreto e che potrebbe favorire nuovi contatti tra le società anche per quanto riguarda il futuro di Lucca.

Non è escluso che il nome dell’attaccante possa addirittura entrare nei discorsi relativi all’operazione Gila, magari come elemento utile per costruire una formula vantaggiosa per entrambe le parti. I rapporti tra i due club sono ottimi e la volontà di proseguire il dialogo potrebbe aprire scenari interessanti nelle prossime settimane.

Per Lucca si tratterebbe dell’occasione ideale per rilanciarsi dopo una stagione deludente, vissuta tra il Napoli e l’esperienza al Nottingham Forest senza riuscire a lasciare il segno. Dal canto suo, il club partenopeo punta a trovare una soluzione che consenta di valorizzare il calciatore e, allo stesso tempo, di limitare il più possibile l’impatto economico di un’eventuale minusvalenza.