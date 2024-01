Djalò, il colpo di mercato della Juventus sfuggiato all’Inter

Come nella sessione di mercato dell’estate 2022, Inter e Juventus si sono contesi un difensore, che all’inizio sembrava promesso sposo dei nerazzurri, ma “La vecchia signora” lo ha soffiato ai suoi rivali inaspettatamente. All’epoca il giocatore in questione era Gleison Bremer, oggi parliamo di Thiago Djalò.

La Juventus ha agito con decisione per garantirsi i servizi di questo talentuoso difensore centrale. La mossa ha suscitato sorpresa, ma anche ammirazione, considerando che Djalo avrebbe potuto aspettare fino a giugno per liberarsi a parametro zero, con diverse squadre pronte a fiondarsi su di lui. Invece Giuntoli ha agito immediatamente, acquisendo le prestazioni del difensore per un cifra vicino ai 3 milioni di euro.

L’Inter, anch’essa alla ricerca di rinforzi difensivi, era da tempo sulle tracce del 23enne, e spesso sembrava essere molto vicino al trasferimento verso i nerazzurri. Tuttavia, le circostanze hanno portato a una svolta inaspettata.

Il motivo principale che ha spinto Djalo a preferire la Juventus all’Inter è emerso durante le trattative. Il club milanese, pur interessato al giovane talento, aveva l’intenzione di mandarlo in prestito per sei mesi, al fine di permettergli di acquisire esperienza e di non snaturare la rosa già competitiva di Simone Inzaghi. Una mossa strategica da parte dell’Inter, ma che ha reso la Juventus la destinazione più attraente per il difensore portoghese.

Stando a quanto raccontato questa mattina da Tuttosport, inoltre, Djaló ha ricevuto una telefonata da Timothy Weah, suo ex compagno di squadra al Lille, che ha parlato della Juve con entusiasmo. A questo punto c’è grande attesa per il suo arrivo a Torino.