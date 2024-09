Djidji alla Roma è possibile

La Roma è passata definitivamente alla difesa a tre con Ivan Juric al timone e sta valutando Koffi Djidji per avere un’opzione in più dietro

La Roma ha già firmato due parametro zero dopo la scadenza dei loro contratti. Hummels e Hermoso sono arrivati nella capitale e potrebbe arrivare un terzo veterano, ora. Secondo il Corriere dello Sport, il veterano in questione è in attesa della decisione dei giallorossi, con il giocatore che interessa anche a squadre minori.

L’Empoli sta valutando la possibilità di ingaggiarlo, visto che ha perso il nuovo arrivato Saba Sazonov per alcuni mesi a causa di una parziale lacerazione del crociato anteriore. La Sampdoria è interessata in Serie B. I blucerchiati erano vicini a trovare un accordo prima che si presentassero opportunità più allettanti.

Juric potrebbe volerlo?

Djidji è stato sempre protagonista per il nuovo allenatore della Roma con i Granata. La scorsa stagione è stato limitato a 13 presenze a causa di un’ernia sportiva. In totale ha collezionato 112 presenze con il Torino. Juric lo ha rivitalizzato e reso titolare dopo che era stato ceduto in prestito al Crotone a causa del poco minutaggio.

Il 31enne si è trasferito in Serie A nel 2018 dopo diverse stagioni con il Nizza. Con la squadra di Ligue 1 ha giocato 112 volte. Non è mai stato convocato dalla Costa d’Avorio. Ora potrebbe tornare nuovamente in Italia, dove diverrebbe l’ultimo tassello per completare una difesa che avrebbe a quel punto molta varietà ed esperienza. Ivan Juric sembrerebbe essere potenzialmente contento di un suo eventuale acquisto.