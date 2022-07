Djuricic, il Napoli si inserisce

Viste le difficoltà ad arrivare a Gerard Deulofeu, il Napoli starebbe pensando di acquistare Djuricic. Il giocatore è svincolato

Inizia a raffreddarsi la pista che porterebbe Gerard Deulofeu dall’Udinese al Napoli. Come detto nelle scorse settimane, lo spagnolo non riscalda particolarmente Luciano Spalletti che preferirebbe ben altri profili.

Un trequartista è quello che il tecnico partenopeo preferirebbe, con un profilo già tra i puntati. Infatti, il Napoli sembrerebbe aver tra gli obiettivi Filip Djuricic. L’ormai ex Sassuolo è svincolato, ma su di lui c’è un’altra italiana in netto vantaggio.

Il toro si avvicina

Sarebbero i granata del Torino quelli più vicini al serbo. Infatti, dopo l’esperienza in neroverde il giocatore avrebbe già preso contatti con la società di Urbano Cairo. I granata sembrano spingere per avere il giocatore, ma la trattativa è difficilissima.

Difficile anche per via del possibile inserimento del Napoli, che lasciando Deulofeu potrebbe buttarsi totalmente sul centrocampista.

Per lo spagnolo la distanza è di circa 5 milioni di euro, con gli azzurri non convinti di spendere 15 milioni per un giocatore potenzialmente non adatto al gioco del proprio allenatore. Djuricic sarebbe la scelta che consentirebbe a Luciano Spalletti di avere ungiocatore nel ruolo desiderato, anche se le perplessità restano.

Nella stagione appena conclusa il serbo ha saltato praticamente quasi metà stagione, finendo per giocare per soli 677 minuti distribuiti in 12 presenze. Sono comunque 2 i gol segnati, ma l’ex Benfica non sembra una operazione vantaggiosissima per Aurelio De Laurentiis e soci. Per ora resta una voce, ma andrà controllato a dovere lo stato fisico, prima di verificare se il calciatore possa essere un nuovo innesto azzurro.