Un successo irrefrenabile quello di Doc-Nelle tue mani. La serie Rai che ha conquistato milioni di telespettatori. Una storia vera raccontata attraverso il talento e la bravura di un cast d’eccezione, che vede come protagonista Luca Argentero.

La vicenda si ispira ad una storia vera vissuta dal dottor Pierdante Piccioni, colui che, a causa di un incidente, ha perso memoria su tutto quello che è accaduto negli ultimi 12 anni della sua vita. Quella raccontata in Doc è chiaramente una storia romanzata che vede Luca Argentero, alias il dottor Andrea Fanti, colpito da un proiettile alla testa proprio all’inizio del primo episodio, a causa di un fraintendimento con uno dei parenti di un paziente morto.

Tutto parte da li, una storia intensa dal grande travolgimento televisivo e mediatico. Il successo della prima stagione ha poi generato l’arrivo di una seconda, quella che probabilmente ha segnato maggiormente i telespettatori: sono stati proprio gli episodi successivi a raccontare tutto il periodo pandemico vissuto in Italia, una costruzione veritiera e struggente.

Ad ogni modo si dice che se la prima fa parte di un’esperimento e la seconda rappresenta una sostanziale conferma, è la terza a rappresentare il vero scatto di qualità. Doc-Nelle tue mani 3 è ufficialmente in lavorazione. Non tutti i protagonisti però saranno presenti, ecco chi ha detto addio al suo personaggio

Simona Tabasco pronta a lasciare la serie

I più affezionati conosceranno di sicuro già i nomi degli attori che a malincuore non prenderanno parte alla terza stagione. I fan hanno dovuto fare i conti con la morte di Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) prima e poi a fine seconda stagione di Alba Patrizi (Silvia Mazzieri).

Gli addii non sono finiti, a quanto pare anche la specializzanda Elisa, interpretata dall’attrice Simona Tabasco non sarà presente nella terza stagione. L’attrice, reduce del successo di The White Lotus, ha ammesso di non esser riuscita ad incastrare tutti gli impegni.