Dolci al caffè: 4 ricette da provare a casa

Per gli amanti del caffè, non c’è niente di meglio che completare un pasto con un’ottima tazzina della bevanda più famosa al mondo o, per sentirsi ancora più appagati, con un dolce che lo contenga al suo interno. In effetti, sono numerose le ricette che comprendono il caffè tra gli ingredienti principali per la preparazione di torte, pasticcini e dolci di varia natura; molte di queste sono semplici da realizzare anche in casa, non richiedono troppo tempo o strumenti/ingredienti difficili da reperire e, alla fine, permettono di ottenere un risultato gustoso e invitante!

Per deliziare i coinquilini e gli ospiti offrendo loro un dolce al caffè è facile, ma bisogna prestare sempre molta attenzione: per ottenere un buon risultato, la qualità degli ingredienti ha un ruolo importante. Il nostro consiglio, quindi, vale per tutte le ricette: nel caso dei dolci che andremo a proporre, sicuramente un buon caffè macinato , preparato con la moka, saprà fare la differenza!

Inoltre, prima di procedere con l’acquisto è sempre meglio controllare l’origine, la lavorazione e, in generale, per chi non la conoscesse e fosse curioso, la storia del caffè dalla nascita della pianta alla tazzina in modo da selezionare una tipologia controllata, che garantisca il risultato desiderato.

Adesso possiamo procedere con 4 ricette di dolci a base di caffè da realizzare nella propria cucina!

Biscotti chicco di caffè

Iniziamo subito con i dolci per eccellenza: i biscotti! Nello specifico, questi al caffè riprendono sia nella forma, che nel sapore il chicco della bevanda più apprezzata nel mondo e sono davvero facili e veloci da preparare.

Ingredienti per 30 biscotti

Farina 00: 230 g

Burro morbido: 130 g

Zucchero: 120 g

Cacao amaro in polvere: 20 g

Caffè: 20 ml

Caffè in polvere: 5 g

Preparazione

Per realizzare i biscotti chicco di caffè si possono seguire i seguenti passaggi:

preparare il caffè con la moka;

versare il burro nella ciotola di una planetaria (in sua assenza, va bene una ciotola normale per procedere, poi, con uno sbattitore elettrico/manuale);

aggiungere lo zucchero e mescolare fino a quando non si otterrà un composto cremoso e omogeneo;

aggiungere il caffè liquido e quello in polvere;

in un’altra ciotola setacciare la farina e il cacao in polvere;

aggiungere, poco per volta, la farina mista al cacao in polvere e continuare a mescolare fino al raggiungimento di un composto compatto;

trasferire l’impasto su un piano da lavoro, lavorarlo con le mani e formare un panetto sodo e omogeneo da avvolgere nella pellicola;

riporre il tutto in frigo e lasciare riposare per almeno 2 ore;

trascorse le 2 ore, tagliare l’impasto in pezzi da circa 15 gr ciascuno;

lavorare ogni singolo pezzo dandogli la forma di una pallina ovale leggermente schiacciata, esattamente come un chicco di caffè;

ricoprire una teglia con della carta forno, posizionare i chicchi e incidere su ognuno una “S” con l’aiuto di un coltellino;

riporre la teglia in frigo per 30 minuti in modo da far rassodare i chicchi;

infornare in forno statico preriscaldato a 170° per 20 minuti.

Una volta sfornati, basterà semplicemente lasciarli raffreddare per qualche minuto per poi servirli in tavola! E per renderli ancora più invitanti, una leggera spolverata di zucchero a velo è perfetta per rendere l’opera completa!

Pancake al caffè

Per una colazione sfiziosa, che dia la giusta carica per iniziare la giornata, sono assolutamente da provare i pancake al caffè! Si preparano molto velocemente e l’aggiunta del caffè all’impasto originale non fa altro che renderli ancora più gustosi. La chicca finale, rappresentata da una salsa a base di panna e Nutella, li rende semplicemente irresistibili!

Ingredienti per (circa) 15 pancake

Farina 00: 120 g

Uova medie: 2

Latte intero: 150 g

Caffè in polvere: 2 g

Caffè solubile: 6 g

Lievito in polvere per dolci: 4 g

Zucchero: 40 g

Sale fino: 1 pizzico

Burro per ungere: 20 g

Ingredienti per la crema

Nutella: 100 g

Panna fresca liquida: 50 g

Preparazione

Per realizzare i pancake al caffè con crema alla Nutella bisogna procedere in questo modo:

unire il caffè solubile al latte tiepido, mescolare e aggiungere il caffè in polvere;

amalgamare per bene il tutto e mettere da parte;

rompere le uova, separando i tuorli dagli albumi;

lavorare i tuorli con una frusta all’interno di una ciotola insieme allo zucchero fino ad ottenere un impasto omogeneo;

unire la farina setacciata, amalgamare e aggiungere il latte mescolato precedentemente al caffè;

continuare ad aggiungere un po’ di latte fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo;

unire il lievito, un pizzico di sale e mescolare;

montare a neve gli albumi attraverso fruste manuali o sbattitore elettrico e aggiungerli poco per volta al composto precedentemente ottenuto;

amalgamare per bene, coprire con della pellicola e lasciare riposare in frigo per almeno 30 minuti, in modo da far agire il lievito;

trascorsi i 30 minuti, ungere una padella antiaderente con il burro, scaldarla per bene e versare all’interno circa 20 gr di impasto con l’aiuto di un mestolo.

Procedendo in questo modo per ogni singolo pancake, con l’impasto preparato se ne dovranno realizzare circa 15 dal diametro di circa 8 centimetri. Ogni pancake deve cuocere per 1 minuto da un lato, poi bisogna girarlo per farlo cuocere dall’altro lato. Una volta cotti, si potranno adagiare uno sull’altro su un piatto.

Per preparare la crema, ecco come fare:

versare la nutella all’interno di un pentolino e scaldare leggermente;

aggiungere la panna e mescolare fino a quando non si avrà una crema fluida e omogenea.

Per servire il dolce completo (anche esteticamente) il consiglio è di versare la crema appena preparata sui pancake precedentemente disposti l’uno sull’altro. Da leccarsi i baffi!

Mini cheesecake al caffè

Per chi ama i dolci freschi, che non richiedono eccessivi tempi di cottura e, di conseguenza, risultano essere abbastanza sbrigativi, la soluzione sta nelle mini cheesecake al caffè! Si tratta di dolcetti morbidi e gustosi, eccellenti compagni di merende e pasti in compagnia a base di crema al formaggio e base realizzata con gli ormai famosissimi biscotti Digestive !

Ingredienti per la base di 12 mini cheesecake

Biscotti Digestive: 150 g

Burro: 60 g

Zucchero di canna: 15 g

Caffè in polvere: 5 g

Ingredienti per la crema

Formaggio fresco spalmabile: 150 g

Panna fresca liquida: 75 ml

Ricotta vaccina: 125 g

Zucchero a velo: 25 g

Caffè: 1 cucchiaio

Gelatina in fogli: 5 g

Ingredienti per la gelatina al caffè

Caffè: 125 ml

Zucchero: 15 g

Gelatina in fogli: 5 g

Preparazione

La realizzazione delle mini cheescake al caffè è davvero semplice e divertente:

iniziare dalla base, inserendo i biscotti digestive insieme allo zucchero all’interno del mixer per tritarli e, successivamente, versarli in una ciotola;

fondere il burro all’interno di un pentolino e aggiungerlo ai biscotti;

mescolare il composto e aggiungere il caffè in polvere, amalgamando fino ad ottenere un impasto omogeneo;

rivestire gli stampi da muffin con pirottini di carta e versare all’interno di ciascuno circa 20 gr di composto;

riporre il tutto in frigo per circa 30 minuti.

Mentre la base raffredda, si può procedere con la preparazione della crema:

mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti;

scaldare 30 ml di panna liquida fresca a fuoco basso, trasferirla in una ciotola e unire la gelatina;

mescolare con un cucchiaio fino a quando la gelatina non si sarà sciolta del tutto;

in una ciotola a parte, unire il formaggio spalmabile e la ricotta e amalgamare per bene attraverso una frusta;

aggiungere lo zucchero a velo e il caffè liquido;

mescolare il tutto fino ad ottenere una crema omogenea e soffice;

aggiungere la gelatina sciolta nella panna alla crema di formaggi e mescolare con una frusta;

montare a neve la restante parte di panna liquida fresca e aggiungerla alla crema precedentemente preparata.

Adesso arriva il momento più delicato, ovvero decorare la base con la crema:

prelevare dal frigo le basi ben compattate;

riempire una sac-à-poche di crema in modo da distribuirla uniformemente sulle basi;

farciti tutti i pirottini, riporre nuovamente in frigo per circa mezz’ora.

Durante l’attesa, si può procedere con la preparazione della copertura:

preparare il caffè con la moka;

versarlo ancora caldo all’interno di un tegame, aggiungere lo zucchero e mescolare;

mettere in ammollo in acqua fredda la gelatina per 10 minuti;

aggiungere la gelatina al caffè zuccherato e mescolare a fuoco spento fino al suo completo scioglimento;

tirare fuori dal frigo le mini cheesecake, ricoprirle con la gelatina di caffè e riporre nuovamente in frigo per almeno 2 ore.

Il risultato finale è davvero sorprendente: delle torte a base di formaggio in miniatura, soffici e gustose, dal sapore unico e inconfondibile di caffè! Per aggiungere un tocco di creatività, dopo aver applicato la gelatina si possono aggiungere dei chicchi di caffè o una manciata di granella di nocciole.

Bicchierini di pandoro e caffè

In ultimo, una ricetta super sfiziosa da sfoggiare durante le feste natalizie: quella dei bicchierini di pandoro al caffè! Si tratta non solo di un dolce gustoso, ma anche di un modo pratico di “smaltire” il tipico dolce natalizio in eccesso!

Ingredienti per 8 bicchierini di pandoro al caffè

Pandoro: 175 g

Caffè: 100 ml

Mascarpone: 250 g

Panna fresca liquida: 250 ml

Zucchero a velo: 50 g

Gelatina in fogli: 8 g

Caffè in polvere: q.b.

Ingredienti per la decorazione

Chicchi di caffè: 8

Caffè in polvere: q.b.

Preparazione

Preparare i bicchierini di pandoro al caffè richiede poco tempo. Bisogna:

realizzare in primis la crema mescolando nella stessa ciotola la panna, il mascarpone e lo zucchero a velo setacciato;

montare la crema attraverso uno sbattitore elettrico e riporla in frigo;

mettere in ammollo per 10 minuti la gelatina:

preparare 100 ml di caffè con la moka;

strizzare per bene la gelatina e unirla al caffè ancora caldo, mescolare fino a quando non si sarà sciolta del tutto;

ritirare dal frigo la crema al mascarpone e mettere da parte due grandi cucchiaiate destinate alla decorazione finale;

aggiungere alla crema rimasta il caffè con gelatina, amalgamare e unire la polvere di caffè;

mescolare fino a quando non si otterrà una crema morbida e omogenea.

A questo punto, si può prestare la giusta attenzione al pandoro:

tagliare il pandoro a fette, ciascuna alta circa 1 centimetro da riporre come base del bicchierino;

ricoprire la base di pandoro con crema di caffè;

ricoprire la superficie con una spruzzata di crema tramite sac-à-poche.

Infine, per rendere i dolcetti ancora più invitanti, si possono aggiungere un chicco e una spolverata di polvere di caffè. Nessuno potrà resistere!