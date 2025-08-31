Napoli e la gioia di Ambrosino, Libero: “Destinato al prestito non appena arriverà Hojlund”

Il Napoli di Antonio Conte continua a correre. Dopo lo scudetto conquistato nella scorsa stagione, gli azzurri hanno iniziato il nuovo campionato nel migliore dei modi: due vittorie nelle prime due gare. Prima il successo per 0-2 sul campo del Sassuolo, poi l’1-0 al Maradona contro il Cagliari di Pisacane.

Sulla sfida con i sardi, il giornalista di Libero Claudio Savelli ha analizzato il match sottolineando la sofferenza e la reazione della squadra di Conte. Decisiva la rete di Anguissa al 95’, che ha permesso di piegare la resistenza di un Cagliari compatto e ben messo in campo.

NAPOLI, LA GIOIA DI AMBROSINO CONTRO IL CAGLIARI: CON L’ARRIVO DI HOJLUND, PROBABILE CHE SIA LA SUA ULTIMA PARTITA IN AZZURRO PRIMA DI PARTIRE PER UN PRESTITO

Il giornalista scrive anche della sorpresa Ambrosino, il quale, però, sarebbe destinato ad andare via in queste ultime ore di mercato: “Entra prima perfino Ambrosino, all’esordio in A e probabilmente destinato al prestito non appena arriverà Hojlund (oggi le visite mediche), e produce più di Lucca. Ma serve il caro vecchio Anguissa sugli sviluppi di un corner al 95’ per sbloccarla. Sono già 3 punti pesanti, per la fatica impiegata per farli”

Tre punti che valgono doppio per la fatica con cui sono stati conquistati, ma che confermano anche una delle caratteristiche principali del Napoli di Conte: la capacità di crederci fino all’ultimo istante.