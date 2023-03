A finire al centro delle chiacchiere social è stata l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda ieri pomeriggio. Durante il consueto appuntamento del talk di Mara Venier non sono mancati gli imprevisti e anche qualche critica da parte del pubblico.

LA GAFFE CON FABIO CONCATO – Tra gli ospiti che hanno preso parte all’ultima puntata di Domenica In, sono stati presenti una serie di volti noti del piccolo e grande schermo e del settore musicale. Ad un certo punto la Venier ha annunciato l’ingresso di Fabio Concato in studio, ma proprio in quel momento è avvenuta la gaffe.

Dietro il grande schermo alle spalle della conduttrice, dove solitamente si apre per accogliere gli ospiti, sono apparsi alcuni attori del cast di Mare Fuori. Rendendosi conto della gaffe, Mara è scoppiata a ridere per poi dirigersi verso Concato, che in quel momento si trovava in un altro ingresso.

LE CRITICHE – Poco dopo è stato il turno dei giovani attori della seguitissima serie targata Rai. A non piacere al pubblico, però, è stato il fatto che fosse presente solo una ragazza del cast, ossia Maria Esposito, che nella serie interpreta Rosa Ricci. Inoltre, l’attrice è stata fatta sedere in disparte rispetto ai suoi colleghi.

Durante la diretta, inoltre, in molti hanno notato un assistente di studio indicare a Maria una posizione diversa da quella in cui lei si voleva sistemare. Sui social c’è chi ha fatto notare questo gesto per nulla carino: “Posso aprire la polemica? Maria voleva sedersi in mezzo, e anche come gesto di galanteria (visto che era anche l’unica donn presente) sarebbe stato opportuno concederglielo. L’atteggiamento dell’assistente di studio (uomo) è di una cafoneria unica”.