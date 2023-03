In una delle ultime puntate di Domenica In, Mara Venier ha ospitato una parte del cast di Mare Fuori. A questa notizia, c’è chi ha voluto essere presente in studio ed è quello che è successo con il nipote della padrona di casa.

“Sono pazza di gioia” – Nel corso della puntata del talk di Rai 1, ad essere presente in studio non è stato solo il cast della popolare serietv. A fare il suo ingresso, infatti, è stata una persona molto importante per la Venier: il nipote Guido.

Figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della conduttrice, e l’ex compagno della 54enne, Carlo Longari, Guido è stato per la prima volta nello studio televisivo della donna. A rivelarlo è stata proprio Mara durante la diretta, spiegandone il motivo

“Devo dirvi una cosa questo è mio nipote. E’ la prima volta che mi chiede in tanti anni di venire in studio”, ha così esordito davanti agli ospiti. Ha inoltre spiegato il perché Guido abbia deciso di essere presente in studio, ossia perché anche lui è un fan di Mare Fuori.

Vi assicuro che è così. Mi ha chiesto di venire solo per voi e vi assicuro che ho avuto ospiti di un certo peso…”, ha sottolineato la padrona di casa. La conduttrice di Domenica In ha poi aggiunto: “Giulio per la prima volta viene da nonna grazie a voi! Sono pazza di gioia”.