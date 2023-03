Domenica In, Lino Banfi e la figlia Rosanna: il commovente ricordo della moglie Lucia

Nel salottino televisivo di Domenica In, Lino Banfi e la figlia Rosanna hanno voluto ricordare Lucia Lagastra. La moglie dell’attore è venuta a mancare il 22 febbraio, a 85 anni. Un’intervista toccante e commovente, dove, però, non è mancato uno scivolone da parte dell’amato attore.

IL RICORDO DELL’ADORATA MOGLIE – Nel noto talk condotto da Mara Venier, Lino ha voluto parlare del forte e vero amore che per decenni lo ha legato all’amata moglie. I due si sono fidanzati da ragazzini, per poi sposarsi. Dal loro matrimonio, durato più di 60 anni, sono nati Rosanna, presente in studio, e Walter.

Padre e figlia hanno voluto ricordare la compianta donna, che negli ultimi anni le è stato diagnosticato colpita l’Alzheimer. Arrivata la diagnosi, è stata proprio Lucia ha chiedere a Banfi: “E se non ti riconosco più?”. Alla paura della moglie, l’attore ha replicato:“Mi presenterò un’altra volta”.

Nel corso dell’intervista è stata mandata in onda una clip che ha commosso sia Lino Banfi che la figlia. Per smorzare l’atmosfera di tristezza che si è creata, ha chiesto: “Che facciamo? Ballo? Canto?”.

Ad un certo punto, però, l’attore è incappato in uno scivolone. Parlando sempre della moglie, l’uomo ha raccontato: “C’è una canzone bellissima che a Lucia piaceva molto che è stata messa nella colonna sonora del film, dove come protagonista con me c’è Rosanna. Il film è il Padre delle spose e Rosanna faceva la figlia lesbica che sposa una ragazza spagnola. A Lucia piaceva molto questa canzone il cui contenuto, ho scoperto dopo, fu fatto da un autore gay per il suo ragazzo. Che poi è anche bello in una coppia normale”.

Spiazzata dalle parole dell’ospite, la padrona di casa è subito corsa ai ripari: “Non dire in una “coppia normale” che domani stiamo su tutti i giornali”. In soccorso di Lino è arrivata anche Rosanna: “Papà, meglio coppia etero”. È ovvio che nelle parole di Banfi non vi sia alcuna discriminazione.