”Domenica In”: Mara Venier fa una domanda a Giulia Stabile su Sangiovanni, è imbarazzo in tutto lo studio

Giulia Stabile è tornata in tv a ”Domenica In”, per raccontare come è ritornata alla sua vita dopo la vittoria ad ”Amici”. Per lei è stata una sorta di rivincita, in quanto da più piccola, soprattutto a scuola, veniva molto bullizzata.

Ha infatti dichiarato: “Mi veniva criticato l’aspetto fisico e i sogni. Io mi sono sempre guardata allo specchio e non mi sono mai vista bella. Però oggi riesco a guardarmi e accettarmi” . La Venier ha poi ribadito:

”Pensa quanto rosicano. Il bello della vita è che poi arriva il momento del riscatto. Tu con questo tuo percorso hai conquistato gli italiani. Con la tua semplicità, dolcezza, insicurezza. E’ la risposta più bella a chi ti fa del male”.

LA STORIA D’AMORE DI GIULIA STABILE CON SANGIOVANNI – Giulia all’interno della scuola di ”Amici” non solo ha vinto, ma ha anche trovato l’amore. Si tratta del cantante Sangiovanni, con il quale sta continuando la relazione che sta anche andando a gonfie vele. Non sappiamo niente però dei progetti futuri della ballerina di ”Amici”.

LE PAROLE DI MARA VENIER: SILENZIO IN STUDIO – Mara Venier proprio ironizzando sul suo rapporto con Sangiovanni ha infatti ribadito:“Tra un po’ ti regala l’anello”. L’imbarazzo si è diffuso in tutto lo studio, la loro storia d’amore intanto sta facendo sognare un’Italia intera.