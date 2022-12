Domenica In, preoccupano le condizioni di salute di Mara Venier: riuscirà a condurre la puntata di Natale?

Mara Venier è una conduttrice molto amata dagli italiani, per questo Domenica In è un programma gradito e da sempre nel palinsesto Rai. Tuttavia, nelle ultime ore la donna sta facendo preoccupare i telespettatori a causa del Covid. Vediamo cosa è successo e le sue ultime dichiarazioni.

Mara Venier ha il Covid, l’annuncio in diretta

La conduttrice ha annunciato di aver contratto la malattia proprio in diretta, durante il programma condotto da Fiorello Viva Radio 2!. Un messaggio di complimenti per il suo amico e poi l’annuncio: “Ho il Covid, mi tieni su il morale!”. Queste parole hanno fatto preoccupare i fan poiché la donna avrebbe dovuto registrare la puntata speciale di Natale di Domenica In proprio in questi giorni.

Brutta influenza per la conduttrice

Nel corso delle ultime ore però, la conduttrice sembrerebbe aver cambiato le sue dichiarazioni. Mara sta male, ma pare abbia solo una brutta influenza. Su Instagram, la conduttrice ha dichiarato: “Non va bene, non è Covid ma è una mazzata terribile ragazzi… che pal*e”.

Insomma, la Venier Covid o non Covid non sta bene ed è a serio rischio la registrazione di Domenica In. Il programma, infatti, va in onda anche a Natale e il primo gennaio ma le puntate sono realizzate prima per permettere a tutta la troupe di trascorrere le feste in compagnia della famiglia.

A questo punto, non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte della Venier ed eventualmente un piano B da parte dei vertici Rai.