Domenica Live: Brosio e Marialaura parlano della fine della loro storia, spunta un terzo uomo

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis sono tornati in tv per parlare della fine della loro storia d’amore. La fotomodella a ”Domenica Live” ha spiegato il perché della rottura, sostenendo che la relazione è finita a causa della mancanza d’amore. La giovane ragazza, ha dunque dichiarato di non amare più Brosio.

Marialaura De Vitis ha annunciato di non provare più niente per Paolo Brosio, ma solo affetto. Lei lo ha comunque definito una persona importante nella sua via. “È venuto meno quell’entusiasmo, quella determinazione nello stare insieme. Il nostro è stato un amore vero”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Paolo Brosio ha poi dichiarato che il suo amore per Marialaura è sempre stato sincero e leale. Non c’è mai stato nulla di artificioso, come più volte è stato detto. Lui però non ha svelato le ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi dalla ragazza.

LE PAROLE DI EVA HENGER – Eva Henger, tramite un videomessaggio, mandato da Barbara D’Urso, ha detto che ci sarebbe un terzo incomodo. La ragazza avrebbe conosciuto un uomo a Sharm El Sheik e avrebbe provato un forte interesse per questa persona.

Insomma stando a quanto ha dichiarato la Henger, Marialaura avrebbe solo parlato bene di Brosio, ma adesso avrebbe interesse per un’altra persona. Marialaura ha smentito inoltre ogni cosa dicendo che la donna vuole solo avere attenzioni.