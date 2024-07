Domenico Berardi, l’obiettivo di Manna e De Laurentiis per rafforzare la trequarti di Conte

Domenico Berardi è al centro delle attenzioni di Manna e De Laurentiis, intenzionati a regalarlo a Conte per potenziare la trequarti. Tuttavia, prima di concludere l’acquisto, il club deve concentrarsi sulle cessioni di alcuni giocatori, tra cui Gaetano, Cajuste, Lindstrom e Ostigard. Di fondamentale importanza sarà l’uscita di Victor Osimhen. Questa notizia è riportata da Repubblica nell’edizione odierna.

Lindstrom out, Berardi in

Secondo il quotidiano, Lindstrom è prossimo a trasferirsi all’Everton con un prestito oneroso e diritto di riscatto, per un totale di circa 24 milioni di euro. L’operazione è quasi conclusa, ma il progetto completo dipende dalla vendita di Osimhen, che rappresenta un elemento chiave per finanziare il nuovo acquisto.

Nei piani della dirigenza c’è infatti un altro colpo per l’attacco: Domenico Berardi. Tuttavia, prima di poter finalizzare questo importante innesto, il club deve necessariamente generare entrate attraverso le cessioni.

Ecco cosa scrive il quotidiano: “Ad un passo il passaggio all’Everton – con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, un’operazione da circa 24 milioni complessivi – del trequartista danese Lindstrom.

Per adesso il progetto sta andando avanti, in attesa di decollare in maniera definitiva con la cessione di Osimhen. Nei piani c’è infatti un altro colpo a effetto per l’attacco: Berardi. Prima però bisogna fare cassa”.