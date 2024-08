Domino di attaccanti europeo: Victor Osimhen attende il suo momento

Giunti ormai al 6 agosto, in casa Napoli tiene ancora banco la questione attaccante e il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto. Il nigeriano ha partecipato a tutte le fasi del ritiro del Napoli pur senza essere convocato a nessuna delle amichevoli che ha visto la compagine di Antonio Conte impegnata finora. Tuttavia, come noto, la sua permanenza in maglia azzurra è tutt’altro che certa e il domino di attaccanti sugli scacchieri dei top club europei fa vacillare sempre più la sua situazione.

Dopo l’ingaggio di Kylian Mbappé da parte del Real Madrid, il trasferimento più costoso di questo calciomercato estivo, ormai arrivato nella sua ultima tranche, sarà il passaggio di Julián Álvarez dal Manchester City all’Atlético Madrid per una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro più una parte variabile di altri 20 milioni. I colchoneros potrebbero finanziare quest’operazione grazie al passaggio del suo gioiellino classe 2004 Samu Omorodion al Chelsea per 45 milioni di euro.

I blues erano proprio una delle squadre interessate a Victor Osimhen, ma che, dopo l’acquisto del talento spagnolo, difficilmente continueranno a puntellare una rosa già colma di giocatori, per non dire di esuberi. A questo punto, il tassello mancante si registrebbe proprio al Manchester City, visto che l’armadietto occupato da Julián Álvarez è in procinto di svuotarsi. Agli ordini di Pep Guardiola, come nove puro resta il solo Erling Haaland e in vista di una lunghissima stagione che vedrà il debutto della nuova Champions League e del Mondiale per club tra giugno e luglio, sarà indispensabile contare su un attaccante pronto a subentrare al norvegese.

Certo, avere Victor Osimhen come riserva di lusso di Haaland, è qualcosa che trascende il concetto stesso di lusso, ma se c’è un club a cui non mancano liquidità, specialmente dopo quest’operazione in uscita, è proprio il club azzurro di Manchester. Già nella primavera del 2023, in cui il Napoli si apprestava a vincere lo scudetto, diversi club inglesi, tra cui anche il City come riportato da One Football, avevano fatto dei timidi sondaggi, poi scoraggiati dalle esose richieste di Aurelio De Laurentiis.

Ricordiamo che la scorsa estate, Victor Osimhen e il Napoli avevano raggiunto l’accordo per un prolungamento di contratto, che dopo un’iniziale “mal di pancia” estivo del nigeriano, sembrava avere le sembianze di un tacito accordo per poter vendere l’attaccante nell’attuale sessione di calciomercato: staremo a vedere se Pep Guardiola richiederà l’acquisto del numero 9 azzurro oppure, se alla fine, ad avere la meglio sarà un altro allenatore spagnolo, Luis Enrique che potrà aggiungerlo all’arco delle frecce del suo PSG dopo la partenza di Mbappé.