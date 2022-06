Domino di mercato. Il Napoli su Brekalo con l’addio a Politano

Potrebbe concretizzarsi un clamoroso effetto domino nel mercato degli esterni. Matteo Politano potrebbe partire, con Brekalo al Napoli

Situazione di stallo nella trattativa che porterebbe Matteo Politano a vestire la maglia del Valencia di Gennaro Gattuso. Il tecnico italiano desidera fortemente l’ingaggio dell’esterno, ma gli spagnoli dovranno prima vendere Guedes per pagare i 20 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis.

Il calciatore portoghese è valutato circa 40 milioni e su di lui ci sono Wolverhampton e Roma. I giallorossi sembrano intenzionati, però, a cercare di limitare l’esborso economico e starebbero trattando con il Valencia. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, il Napoli avrebbe la forza economica per buttarsi su un altro profilo.

Le scelte dei partenopei

Il primo profilo valutato da Cristiano Giuntoli e soci è quello di Josip Brekalo del Wolfsburg. Il croato ha giocato nel Torino in questa stagione, rifiutando la permanenza. Il calciatore è osservato da tempo dal Napoli, si parla già dell’estate scorsa, e potrebbe finire per essere il profilo ideale per rinforzare l’esterno.

I tedeschi valutano il giocatore circa 10 milioni, cifra che i partenopei pagherebbero volentieri. Il problema? Bisogna prima cedere Matteo Politano e la trattativa non si muove. Nel caso in cui il Napoli non dovesse prendere il croato, però, ci sarebbe un profilo ben più differente tra i puntati. A parlarne è Ciro Venerato, che dice: