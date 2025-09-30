Domitilla Shaula Di Pietro, paladina anti-violenza indagata per stalking all’ex compagno regista

Domitilla Shaula Di Pietro, scrittrice e pittrice, nota per le sue posizioni contro la violenza e la disparità di genere; è attualmente indagata per stalking. Il Procuratore Roberto Bulgarini Nomi ha appena concluso le indagini ed è pronto a chiedere il rinvio a giudizio.

Secondo la tesi dell’accusa, dopo la fine della relazione con l’ex compagno, la sceneggiatrice non avrebbe mai smesso di inondarlo di messaggi, minacce ed appostamenti. Una volta realizzata la rottura definitiva, la Di Pietro avrebbe raggiunto un punto di non ritorno. Nei messaggi, si legge:”Io ti massacro, vado in galera ma ti giuro che ti distruggo”.

L’inizio di tutto risale all’2024. Il regista, dopo mesi trascorsi intrappolato in una storia tossica, capì che era giunto il momento di porre fine al suo fidanzamento con Domitilla. Nel momento in cui provò a lasciarla, venne assalito da accuse non veritiere di tradimenti. La pittrice non si sarebbe fermata qui. Persino nel mondo lavorativo, comune ad entrambi, avrebbe iniziato a diffamare l’ex compagno.

Negli atti, si legge di azioni molto lontane da ciò che la donna lascia trasparire dalla sua immagine pubblica :” Danneggiava una libreria della sua abitazione e gli sputava in faccia strattonandolo”.

Non è la prima volta che la Di Pietro è al centro di violenti accuse. Tuttavia, mai nulla del genere. L’avvocato della difesa, Claudio Urciuoli, ha immediatamente rigettato la tesi della controparte. Le sue parole:”Questa è la versione dell’ex compagno. La vicenda potrebbe rientrare nell’alveo di una relazione tossica da entrambe le parti. Ci difenderemo”.