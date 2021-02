Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge nel’adattamento TV di “Mr. and Mrs. Smith”

Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge saranno i protagonisti dell’adattamento televisivo del film del 2005 Mr. and Mrs. Smith di Doug Liman. La pellicola vedeva nel ruolo dei protagonisti la celebre coppia formata da Brad Pitt e Angelina Jolie. Il film seguiva le vicende di una coppia che di spie che scopre di lavorare per agenzie rivali.

La versione con Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge sarà prodotta da Amazon e New Regency.

La serie verrà distribuita sulla piattaforma nel 2022. I due attori hanno contribuito alla creazione del reboot televisivo assieme a Francesca Sloane.

Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, ha commentato con la seguente dichiarazione la notizia del progetto:

“Che squadra da sogno! Donald e Phoebe sono tra le persone più talentuose nel mondo. Per noi è davvero un sogno e lo sarà anche per il nostro pubblico mondiale. Due forze della natura che collaborano. Mr. And Mrs. Smith é una pellicola iconica e non vediamo l’ora di vedere come Donald, Phoebe e Francesca lo adatteranno. Siamo entusiasti di lavorare con loro e con dei partner incredibili alla New Regency”.

Non é la prima volta che Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge collaborano. I due hanno lavorato insieme nel film del 2018 Solo: A Star Wars Story.