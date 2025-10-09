Donald Trump: “Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì”

Nel corso di una riunione di governo alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato un significativo passo verso la pace tra Hamas e Israele. L’inquilino della Casa Bianca ha parlato della situazione ostaggi a Gaza, rivelando quando avverrà la loro liberazione.

“Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì” – C’è un’importante svolta sul conflitto in Mediorente, giunto al giorno 734, che vede siglata da Hamas e Israele la prima fase dell’accordo di pace. Shosh Bedrosian, portavoce del governo israeliano, ha così parlato dei recenti traguardi: “La bozza finale della fase uno è stata firmata questa mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi”.

Ad annunciare una notizia che concretizza sempre di più la fine del conflitto è stato Trump: “Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì”. Intanto il Jerusalem Post ha aggiunto: “Il cessate il fuoco non è ancora entrato in vigore: entrerà in vigore solo dopo il voto del governo. Se ci saranno tentativi di attaccare le nostre forze, colpiremo i terroristi”.

Davanti a questo traguardo, Antonio Tajani, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha così commentato:

“L’Italia è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina”.