Donald Trump, non si arrende sulla Groenlandia: “Dobbiamo averla”

Continuano le tensioni sulla Groenlandia, con Donald Trump che non sembra voler arretrare rispetto alle sue mire sull’isola e alle sue minacce di dazi ai Paesi contrari. Il presidente degli Stati Uniti, quindi, non si arrende sull’obiettivo di prendere il controllo dell’isola danese.

“Dobbiamo averla” – Intervistato dai giornalisti in Florida, Trump ha ammesso che, secondo lui, i leader europei non “opporranno troppa resistenza” al suo tentativo di acquistare la Groenlandia. Inoltre, il presidente americano ha una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi in risposta al rifiuto del suo omologo, Emmanuel Macron, di aderire al Board of Peace per Gaza.

Continuando con il ribadire il suo obiettivo di voler prendere il controllo della Groenlandia, l’inquilino della Casa Bianca ha voluto pubblicare su Truth un fotomontaggio che lo vede tenere in mano un vessillo appoggiato sul suolo dell’isola. Dietro di lui il suo vice JD Vance e il segretario di Stato, Marco Rubio. Accanto un cartello esplicito: “Groenlandia, territorio Usa dal 2026”.

È poi seguita un’altra immagine, questa generata con l’intelligenza artificiale, che lo vede con accanto i leader europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer. Dietro di loro vi è una cartina dove Groenlandia e Canada sono coperti dalla bandiera americana.

In una lettera al premier norvegese Jonas Gahr Støre, il presidente americano mette in discussione la sovranità danese sulla Groenlandia, sostenendo che Copenaghen non sarebbe in grado di difenderla da Russia e Cina. La replica arriva dal primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen, che respinge ogni pressione e rivendica il diritto del Paese all’autodeterminazione, ribadendo il rispetto del dialogo e del diritto internazionale.

Interpellato sull’eventuale uso della forza militare, Trump si limita a un “no comment”, ma conferma la minaccia di nuovi dazi se non si raggiungerà un accordo sull’isola, invitando l’Europa a concentrarsi su Russia e Ucraina.

La Commissione europea ribadisce il sostegno a Groenlandia e Danimarca e la volontà di difendere gli interessi strategici dell’Ue. Dagli Stati Uniti, il segretario al Tesoro Scott Bessent avverte che eventuali dazi europei sarebbero “imprudenti”, ribadendo che Washington considera la Groenlandia un asset strategico.