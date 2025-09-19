Donald Trump, su Putin: “Mi ha davvero deluso”

Attualmente in visita nel Regno Unito ospite dei reali, Donald Trump si è lasciato andare a delle dure dichiarazioni su Vladimir Putin. Il presidente americano si è detto deluso del presidente russo riguardo al conflitto in Ucraina.

“Mi ha davvero deluso” – Nel corso della conferenza stampa tenuta insieme al primo ministro inglese Keir Starmer, Trump ha così ricordato di essere riuscito a fermare sette guerre, ma non quella che riteneva più semplice, ossia quella tra Ucraina e Russia:

“Pensavo sarebbe stato più facile grazie al mio rapporto con il Presidente Putin, ma mi ha deluso. Mi ha davvero deluso. Pensavo che si sarebbe trattato di Russia e Ucraina, ma vedremo come andrà a finire. Ma si è rivelata una delusione. Pensavo che potesse essere uno dei più facili. Ma abbiamo risolto quasi tutti i conflitti e, come sapete, stiamo lavorando duramente su Israele e Gaza per capire cosa sta succedendo lì. Complesso, ma sarà… si risolverà. Russia e Ucraina risolveranno il problema, ma in guerra non si sa mai, sapete, la guerra è un’altra cosa. Succedono cose che sono esattamente l’opposto di quello che si pensava”.

In merito al conflitto tra Russia e Ucraina, Straimer ha annunciato di aver parlato con l’inquilino della Casa Bianca per “aumentare la pressione su Putin per convincerlo a concordare un accordo di pace duraturo e di come aumentare il sostegno alla difesa dell’Ucraina”.

Trump ha precisato che il conflitto non riguarda gli Stati Uniti: “Non ha alcun effetto sugli Stati Uniti… a meno che non si finisca in una guerra mondiale per questa questione, allora sì”.