Donazioni alle ONG: tutto quello che c’è da sapere 

Nel mondo delle Associazioni benefiche e no profit, si sente sempre più spesso parlare di ONG, sigla che genera ancora un po’ di confusione e che spesso viene erroneamente confusa con altri tipi di realtà. Le ONG sono Organizzazioni non governative, quindi indipendenti dagli Stati e dagli organi sovranazionali, che perseguono diversi obiettivi di utilità sociale, cause politiche o di cooperazione allo sviluppo in ambiti differenti: tutela dell’ambiente, difesa dei diritti umani, protezione delle minoranze, ecc. Si tratta di realtà che operano senza scopo di lucro e, proprio per questo motivo, necessitano di aiuto esterno per portare avanti le proprie attività. Questo aiuto arriva sotto forma di donazioni da parte di Aziende e privati che desiderano contribuire attivamente e in modo concreto a cause umanitarie, sociali e ambientali. In Italia, fare una donazione a una ONG comporta specifiche agevolazioni fiscali. Se vuoi sapere se le donazioni a ONG sono deducibili o detraibili, quali donazioni rientrano in questi bonus e come ottenerli, continua a leggere questo articolo che fornisce una breve guida sulle donazioni alle ONG.

Che tipo di donazione è possibile fare alle ONG

Partiamo col dire che le donazioni alle ONG rappresentano una vera e propria fonte di sostegno utile a finanziare progetti concreti che hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita di persone in stato di emergenza, salvaguardare le comunità in difficoltà e garantire un futuro migliore al mondo. L’aiuto può arrivare sotto forma di donazioni in denaro fatte continuativamente o una tantum, donazioni in memoria di un proprio caro che non c’è più o lasciti testamentari, che assegnano parte del proprio patrimonio e assicurano un supporto duraturo anche dopo la propria morte. Le donazioni alle ONG possono anche riguardare beni mobili e immobili o il proprio 5X1000: in questo caso una quota dell’IRPEF viene destinata a queste realtà invece di finire allo Stato, rendendo questa pratica una donazione gratuita e senza costi per il contribuente.

Quali benefici fiscali innescano le donazioni alle ONG

Le donazioni alle ONG garantiscono ai donatori, sia privati cittadini che Aziende, importanti benefici fiscali. Le donazioni alle ONG sono infatti deducibili fino a un massimo del 10% del reddito dichiarato. Questo permette di sottrarre l’importo della donazione dal reddito complessivo. Inoltre, c’è anche la possibilità di detrarre dalle imposte il 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro annui, assicurandosi il vantaggio di abbassare l’importo delle tasse dovute. Anche le Aziende, donando alle ONG, possono usufruire di agevolazioni fiscali: per loro l’opzione è la deduzione delle donazioni fino al 10% del reddito dichiarato, con la possibilità di dedurre quanto non utilizzato negli anni successivi, fino al quarto anno dopo la prima dichiarazione, in caso di reddito complessivo dichiarato decurtato da altre deduzioni. Per ottenere queste agevolazioni, è fondamentale rispettare una serie di regole obbligatorie. Prima di tutto, la donazione deve essere effettuata tramite metodi tracciabili e non in contanti. Poi, l’ONG deve essere riconosciuta e accreditata, cioè iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito con la Riforma del Terzo Settore. Inoltre, bisogna conservare tutti i documenti che attestano la reale avvenuta della donazione. Infine, è necessario compilare correttamente il 730 durante la Dichiarazione dei Redditi, così da attivare le agevolazioni fiscali richieste.

Perché fare donazioni alle ONG

Le donazioni alle ONG, sia modeste, sia di grande entità, rappresentano una risorsa vitale e hanno un grande impatto sul mondo e sulle persone, in quanto queste Organizzazioni utilizzano i fondi ricevuti per finanziare attività e progetti in diverse direzioni, ma con un unico grande obiettivo: fare del bene, aiutare e salvaguardare il futuro.