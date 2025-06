Donna sviene al concerto di Al Bano, lui tenta di svegliarla con un suo acuto

Durante il concerto di Al Bano, in piazza Roma a Carbonia, una signora ha perso i sensi ed è svenuta. Il cantante, tuttavia, non si è fatto prendere dal panico. Anzi, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ha cercato di far rinvenire la donna a suon di acuti.

L’episodio ha avuto luogo lo scorso 7 giugno, in occasione della ventinovesima edizione di “Il Sulcis Iglesiente Espone”. Al Bano, dopo aver capito come la spettatrice si chiamasse, ha iniziato ad urlare:” Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!”

I video, che hanno ripreso la fatidica scena, sono diventati virali nel giro di poche ore dalla pubblicazione. Non si sa come sia evoluta la vicenda. Non essendo state pubblicate altre notizie, sicuramente la signora si sarà ripresa.

Nonostante lo spiacevole evento, Al bano ha saputo trasformare una situazione complicata in una ironica. Scherzosamente, ha, infatti, ricondotto la perdita dei sensi della donna al fatto che non fosse presente Fausto Leali.

Nonostante abbia superato la soglia degli 80 anni, il cantante, classe 1943, non sembra essere affatto intenzionato a dire addio alla musica e ai tour. Il suo prossimo volo avrà destinazione Russia. Il 20 Giugno si esibirà a San Pietroburgo. Al Bano ha commentato così la sua partecipazione a tale evento:”Non temo eventuali critiche in Italia e neanche le accuse di essere vicino a Vladimir Putin. Sono amico di chi riconosce il valore della parola pace e chi ama davvero la pace ha il dovere di agire, anche attraverso iniziative come questa.”