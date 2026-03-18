Donna di 40 anni muore in Campania

Aversa si è risvegliata avvolta da un silenzio insolito, rotto solo dalla notizia della morte improvvisa di Carmela Monaco, appena quarantenne. In poche ore, lo sgomento ha attraversato la città come un’eco difficile da fermare. Nessuno sembrava pronto ad accettare una perdita così improvvisa. Il dolore collettivo ha unito volti e storie diverse nello stesso sentimento.

Chi la conosceva parla di una donna capace di donare senza chiedere nulla in cambio. Carmela viveva per la sua famiglia, mettendo sempre al primo posto i bisogni dei suoi figli. La sua presenza era discreta ma fondamentale, fatta di gesti quotidiani e attenzioni sincere. Ora quei piccoli gesti mancano più di ogni altra cosa.

Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa pesa soprattutto su chi le era più vicino. Il compagno, l’ex marito e i suoi tre figli affrontano un dolore difficile da raccontare. Attorno a loro si stringono genitori, fratelli e parenti, travolti da una sofferenza che non ha parole. Intanto, messaggi e ricordi continuano ad arrivare, segno di quanto fosse amata.

Domani pomeriggio la città si fermerà per darle l’ultimo saluto. Nella chiesa di Santa Maria alla Nova, amici e familiari si ritroveranno per un addio carico di emozione. Sarà un momento di raccoglimento e memoria condivisa. Restano ancora senza risposta le domande sulle cause della sua morte, rendendo tutto ancora più difficile da comprendere.