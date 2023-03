Donna di 69 supera l’esame della patente dopo oltre 900 tentativi e 12mila euro spesi

Una donna coreana di 69 anni ha ottenuto la patente dopo 960 tentativi. Cha Sa-soon, residente nella città di Jeonju, ha sostenuto l’esame di guida cinque giorni alla settimana per tre anni. Dopo 780 fallimenti, ha deciso di ritentare solo due volte alla settimana fino a raggiungere l’obiettivo.

Secondo i media locali, Cha Sa-soon avrebbe speso quasi 12 mila euro per gli esami nel corso degli anni. La donna ha sostenuto che non si è mai arresa perché aveva bisogno della patente per la sua attività di vendita di ortaggi.

La celebrità nazionale di Cha Sa-soon e il regalo della Hyundai

L’istruttore di guida di Cha Sa-soon ha dichiarato di essersi sentito sollevato quando la donna ha finalmente ottenuto la patente. La notizia della sua perseveranza è diventata virale, portando la donna a diventare una celebrità nazionale e persino ad apparire in una pubblicità della Hyundai. Dopo aver superato l’esame di guida dopo anni di tentativi, l’azienda automobilistica ha deciso di premiare i suoi sforzi e la sua determinazione regalandole un’auto nuova di zecca del valore di circa 13 mila euro.

La storia ritornata attuale sui social dopo un post su reddit

La storia di Cha Sa-soon è stata riproposta su Reddit, dove centinaia di utenti hanno condiviso le loro reazioni. Molti hanno espresso preoccupazione sulla strada con automobilisti che falliscono l’esame di guida così tante volte:

“Capisco perchè sia divertente, ma a mio parere una persona che fallisce o il test scritto o l’esame pratico per 10 volte non dovrebbe mai essere autorizzata a guidare“ ha scritto per esempio un utente.

“Nè tantomeno a 69 anni” ha risposto un altro frequentatore del forum.

Nonostante le varie critiche apparse sotto al post, in molti hanno voluto premiare la perseveranza di Cha Sa-soon: un esempio – a detta di alcuni – che può ispirare molti a non arrendersi ai propri sogni.