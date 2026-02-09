Donna precipita dal balcone per stendere un piumino e muore: la tragedia questa mattina a Cosenza

Una tragedia improvvisa ha colpito Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, nelle prime ore della mattinata. Una donna di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, situata al secondo piano di una palazzina residenziale. L’accaduto si è consumato in pochi istanti, davanti agli occhi attoniti di alcuni residenti della zona, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato in ogni modo di prestare soccorso alla donna. Purtroppo, l’impatto con il suolo è stato estremamente violento e le gravi lesioni riportate non hanno lasciato scampo alla 46enne. Ogni manovra di rianimazione si è rivelata inutile.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica, la donna si sarebbe affacciata sul balcone per svolgere una normale attività domestica. Durante l’operazione, un movimento improvviso o una manovra incauta avrebbero causato la perdita dell’equilibrio, facendola precipitare nel vuoto.

La caduta, avvenuta da un’altezza superiore ai sei metri, è risultata fatale. Le forze dell’ordine stanno ora effettuando gli accertamenti necessari per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente ed escludere qualsiasi altra ipotesi.