Donnarumma allontana la Juventus

Il portiere ex Milan sembra intenzionato a continuare la propria esperienza con la maglia del Paris Saint Germain, allontanando la Juventus

Il Paris Saint-Germain è stato estromesso dalla Champions League dal Bayern Monaco dopo una sconfitta per 2-0 all’Allianz Arena nel secondo turno degli ottavi di finale, un giorno dopo che l’ex club di Donnarumma, il Milan, ha eliminato il Tottenham Hotspur per accedere ai quarti di finale per la prima volta dalla stagione 2011-2012. Donnarumma si è unito ai parigini come free agent nell’estate del 2021, dopo la scadenza del suo contratto con i rossoneri, per avere una chance di vincere il più grande premio del calcio europeo per club.

Nonostante i due tentativi falliti finora, il portiere ha ribadito di non avere “alcun rimpianto” per il suo trasferimento nella capitale francese. Il portiere italiano è rimasto frustrato dalla sconfitta contro il Bayern, ma rimane fedele al PSG e si limita ad augurare al Milan un buon cammino in Champions League.

Le dichiarazioni di Donnarumma

Ecco cosa ha detto il giovane portiere: “Sono orgoglioso della mia scelta del Psg, son dentro completamente, non c’è stato il minimo dubbio di ripensamento o altro. Purtroppo la Champions è questione di dettagli, bisogna fare più attenzione e giocarla sui dettagli.La qualificazione del Milan è un grande passo per il calcio italiano”.

Improbabile, allo stato attuale delle cose, che quindi il giovane estremo difensore possa salutare il Paris Saint Germain per tornare in Italia. La Juventus resta soltanto una voce, il PSG potrebbe continuare ad essere il suo presente e futuro.