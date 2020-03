Donnarumma ancora lontano dal rinnovo: la Juve è in attesa

In questi giorni di caos totale nella dirigenza del Milan per la vicenda Boban e per le notizie sul futuro di Pioli, un’altra pedina in pericolo nel Milan del futuro è quella di Gianluigi Donnarumma. Il ventunenne portiere originario di Castellammare di Stabia è in scadenza a giugno 2021. Il che significa che il primo febbraio 2021 (tra un anno e tre mesi circa) qualsiasi club può acquistarlo a parametro zero. Sembrerebbe inevitabile quindi, per la dirigenza Elliott cercare di risolvere questo problema per mantenere l’attuale top player della squadra ancora più a lungo in rossonero.

Attualmente, quello che più importa è che, sia Donnarumma, che tutta la dirigenza del Milan, hanno sempre ribadito la loro volontà di voler continuare il rapporto e ciò non può che far filtrare ottimismo. Da quando Sinisa Mihajlovic ebbe il coraggio di schierarlo titolare, il numero 99 non ha più lasciato i pali della porta di San Siro, fornendo prestazioni di qualità e dimostrando di poter essere un leader, malgrado la sua giovane età. In un’epoca abbastanza negativa a livello di risultati, Donnarumma è sempre stato il pilastro di questa squadra, attirando le attenzioni delle maggiori squadre internazionali che, tuttavia, non sono mai riuscite a strapparlo via da Milanello. Per il momento quindi, la volontà del giocatore di restare sembra prevalere.

Per la dirigenza rossonera, sedersi al tavolo con Mino Raiola, il procuratore del portiere, e discutere del rinnovo del contratto, è una bel problemone. Attualmente Donnarumma guadagna 6 milioni di euro annui, facile comprendere, dunque, che il suo agente non consideri nessun allungamento del contratto che non preveda un ritocco del suo comunque già importante stipendio. Né tantomeno accetterebbe di spalmare la cifra con più anni di contratto. Allo stato attuale delle cose, la situazione è in fase di stallo, ma entrambe le parti sono ben conscienti della necessità di dover trattare e senza dubbio un rinnovo di Gianluigi Donnarumma constituirebbe un segnale importante dell’attuale società a imporsi per tornare ai vertici del calcio italiano.

Ci sarà però da capire qual è la volontà della Juventus, che potrebbe pensare a lui per il dopo Szczesny, specialmente se il PSG dovesse bussare con insistenza alla porta di Agnelli per avere il portiere polacco. Da sempre Donnarumma è sui taccuini dei dirigenti bianconeri. Senza rinnovo, non solo il Milan perderebbe uno dei suoi gioielli ma addirittura a un prezzo molto inferiore al suo reale valore.