Donnarumma e Calhanoglu verso la Juve, via libera di Allegri

I due giocatori del Milan sono in scadenza contrattuale

La Juventus si muove sul mercato e monitora con interesse le occasioni che si presenteranno da qui a fine giugno, quando si libereranno profili di tutto rispetto in scadenza contrattuale.

Tra questi ci sono Gigio Donnarumma, che il Milan ha definitivamente scaricato, e Hakan Calhanoglu, che non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale.

Per il portiere la Juventus è in pole position, i contatti vanno avanti da diverso tempo e si lavora per raggiungere l’intesa sull’ingaggio. Occhio però alla concorrenza del Barcellona, che negli ultimi giorni ha effettuato qualche sondaggio.

Per quanto riguarda il turco, invece, al momento le chance di prolungare con i rossoneri sarebbero basse e la Juve potrebbe accelerare per mettere le mani sul giocatore prima della concorrenza.

Sia per Donnarumma che per Calhanoglu è arrivato il via libera di Massimiliano Allegri, che sarebbe contento di poter allenare i due giocatori nella seconda avventura sulla panchina bianconera.