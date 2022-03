Donnarumma, l’errore in Champions e la Juventus sulle sue tracce

La Juventus potrebbe sfruttare la voglia di rivoluzione del Paris Saint Germain per buttarsi su Donnarumma. Il portiere italiano intriga la dirigenza, che provò a prenderlo una stagione fa

Brucia ancora la clamorosa eliminazione in Champions League del Paris Saint Germain da parte del Real Madrid. Protagonista in negativo Gigio Donnarumma, in pessima serata e con una papera costata carissimo ai francesi. L’eliminazione così prematura in Champions League rovina tutta una stagione, basata sul puntare chiaramente sulla vittoria della massima competizione europea.

Uscita che ora sembra spingere la dirigenza a fare qualche passo indietro, partendo dal rivoluzionare la squadra. I parigini sembrano non essere intenzionati a confermare Pochettino e Donnarumma potrebbe seguire a ruota. Nel caso in cui l’ex Milan dovesse uscire, la Juventus potrebbe fare la sua mossa. Al tutto potrebbe esser legata una partenza di Szczesny, che difficilmente vorrà fare il secondo.

Fuga da Parigi

Gigio Donnarumma sembrava aver iniziato la stagione calcistica nel migliore dei modi. La vittoria dell’Europeo lo ha galvanizzato, ma pian piano il giocatore ha perso di morale anche per via del dualismo in porta. Andando a Parigi credeva di poter divenire subito titolare, senza far conto che ci fosse un portiere ben più esperto da battere.

La rivalità tra lui e Navas ha creato abbastanza problemi che, secondo le fonti transalpine, avrebbero creato problemi nello spogliatoio. L’ex Milan ha uno stipendio di 8 milioni l’anno fino al 2026, ma il Paris Saint Germain si è già stancato di lui. Che sia la volta buona per il matrimonio bianconero?