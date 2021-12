Donnarumma: “Mi manca Napoli, Insigne è un grandissimo amico”

Gigio Donnarumma, portiere del PSG e campione d’Europa con la Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 in cui ha parlato anche della città di Napoli e di un suo caro compagno, Lorenzo Insigne.

“Lorenzo lo sento sempre, è un grandissimo amico e non vedo l’ora di andare in Nazionale per stare con lui”.

“Con la mia terra ho un rapporto incredibile, quando ho l’opportunità torno sempre a Napoli e dalla mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare a Natale, andare via non vuol dire perdere le origini“.

Parole importanti quelle del portiere del PSG, il quale, in futuro, potrebbe anche fare un pensierino per vestire la maglia della sua città.

Donnarruma ha infine dichiarato: “Mi manca, mi manca la mia famiglia, ma mi sto adattando e sto trovando tanti amici italiani qui“.