Donnarumma vuole tornare in Italia, Juve alla finestra

Gigio Donnarumma non sarebbe contento al Paris Saint Germain. Sembra farsi avanti il ritorno in Italia, Juventus in pole

Gigio Donnarumma sta vivendo un pessimo periodo. Il portiere ha vissuto una tremenda serata contro la Macedonia del Nord, risultando come uno dei colpevoli sul gol preso. Al Paris Saint Germain non gira neppure tutto a dovere.

Il portiere italiano vive malissimo il dualismo con Keylor Navas, culminato in una sanguinosa serata – colma di errori – in Champions contro il Real Madrid. Il giocatore non è più così apprezzato a Parigi e lui vorrebbe tornare in Italia.

La Juventus lo vuole?

Gigio a Parigi si ritrova solo e senza la fiducia del pubblico. I tifosi non lo sostengono più come agli inizi e ora il giocatore si ritrova ad essere fin troppo sotto tono. Tanto da valutare la possibilità di andarsene dopo solo una stagione sotto la Torre Eiffel.

La Juventus sarebbe nei suoi pensieri, visto anche che in Italia nessuno potrebbe garantirgli lo stesso stipendio che percepisce al PSG. Tolti proprio i bianconeri. Per ora non si registra però alcun contatto con i bianconeri, che hanno da pensare ai rinnovi. I piemontesi hanno difatti da sbrogliare la matassa Perin, che se dovesse finire in fumata nera li porterebbe a dover valutare un nuovo portiere di riserva.

Difficile che Wojciech Szczęsny voglia tornare a fare il secondo, specialmente perché è ancora giovane e vorrebbe continuare a giocare titolare per una big. Per ora, dunque, la trattativa che porta a Donnarumma in bianconero appare difficile. Resta da capire come si evolverà la situazione bianconera.