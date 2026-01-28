Dopo Cambiaghi e Juanlu Sánchez, spunta una nuova pista per la fascia del Napoli

Dopo l’interesse del Napoli per Juanlu Sánchez e Cambiaghi, proprio nelle ultime ore emerge una possibile novità sulla corsia destra che potrebbe cambiare le strategie del club azzurro. In un momento decisivo della sessione, la dirigenza partenopea sta valutando nuove piste per rinforzare la rosa, consapevole che ogni mossa dovrà essere ponderata con estrema attenzione. La sorpresa arriva dal Bologna, con cui sarebbero stati avviati i primi contatti per un profilo ritenuto interessante e funzionale al progetto tecnico.

Il nome finito sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Emil Holm, esterno svedese attualmente in forza al Bologna ed ex Atalanta. Il calciatore rappresenta una valida alternativa a Juanlu Sanchez, che resta comunque il primo obiettivo del Napoli per quel ruolo. Tuttavia, le difficoltà legate alla trattativa con il club andaluso stanno spingendo la società azzurra a valutare soluzioni differenti, capaci di garantire affidabilità e rendimento immediato.

Il nodo principale resta di natura economica. Il Napoli è infatti vincolato alla politica del saldo zero e deve operare con formule che non appesantiscano il bilancio nel breve periodo. Per questo motivo, Manna starebbe provando a impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il Siviglia, però, spinto dalla necessità di fare cassa, insiste per inserire l’obbligo di riscatto, rendendo la trattativa più complessa del previsto.

In questo contesto si inserisce la candidatura di Holm, che ha già dimostrato le sue qualità nel campionato italiano. Lo svedese ha messo in mostra un’ottima condizione atletica e una spinta costante sulla fascia, caratteristiche evidenziate anche nella recente sfida disputata al Dall’Ara, dove ha attirato l’attenzione degli osservatori azzurri. La sua conoscenza della Serie A rappresenta un ulteriore punto a favore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli continua dunque a monitorare più tavoli, pronto a cogliere l’occasione migliore negli ultimi giorni di mercato. La sensazione è che la dirigenza voglia farsi trovare pronta, senza forzare operazioni poco sostenibili, ma mantenendo aperte alternative credibili per completare la rosa in modo equilibrato e competitivo.