Napoli, anche Alessandro Zanoli dice addio: va all’Udinese per soli 6 milioni di euro

Dopo cinque anni in azzurro, Alessandro Zanoli lascia la SSC Napoli. Il club partenopeo e l’Udinese hanno infatti trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del terzino destro classe 2000, per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Zanoli era arrivato a Napoli nel 2019 grazie all’intuizione di Cristiano Giuntoli, allora direttore sportivo degli azzurri, che lo aveva prelevato dal Carpi.

Un acquisto in prospettiva, pensato per il futuro, che lo aveva visto crescere gradualmente fino all’esordio in Serie A. Negli ultimi anni, però, il percorso del difensore è stato caratterizzato da numerosi prestiti. Ogni volta Zanoli ha avuto modo di mettere in mostra qualità e intraprendenza, ma senza mai riuscire a conquistarsi definitivamente un posto stabile nella rosa del Napoli.

NAPOLI, ALESSANDRO ZANOLI LASCIA A TITOLO DEFINITIVO: L’EX PUPILLO DI CRISTIANO GIUNTOLI RIPARTE DALL’UDINESE DOVE AVRA’ LA POSSIBILITA’ DI METTERSI IN MOSTRA

La scelta di separarsi arriva dunque come una tappa naturale: l’Udinese ha deciso di puntare su di lui per rafforzare la corsia destra e offrirgli la continuità che difficilmente avrebbe trovato all’ombra del Vesuvio. L’annuncio era già arrivato nel fine settimana da Ciro Venerato ai microfoni RAI: “In uscita Alessandro Zanoli, ha firmato con l’Udinese per 6 milioni di euro”