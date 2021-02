Dopo Gattuso, Secondo TuttoSport il preferito di ADL resta Walter Mazzarri

Le ultime deludenti prestazioni del Napoli hanno fatto sì che Aurelio De Laurentiis iniziasse seriamente a riflettere sul progetto Gattuso. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta, oggi ci sarà l’importante sfida in campionato contro la Juventus. L’obiettivo principale degli azzurri in questo momento è almeno quello di qualificarsi in Champions League.

Come era stato anticipato già qualche giorno fa, un altro passo falso contro la Juventus potrebbe costare caro a Gennaro Gattuso. Perciò in questi giorni stanno circolando incessantemente tantissimi nomi per sostituire il tecnico calabrese da subito.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, uno degli unici tecnici attualmente disponibili che piace ancora al presidente è l’ex Walter Mazzarri. L’unico dubbio che ha il patron partenopeo è quello che l’ex allenatore tra le altre di Inter e Reggina non riesca a trovare la quadra tattica e teme che ci vorrebbe troppo tempo per abituare la squadra al suo celebre 3-4-2-1.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un altro ex: Rafa Benítez. Tuttavia, lo spagnolo difficilmente accetterebbe un ruolo di traghettatore o comunque di prendere una squadra già in corso d’opera. L’idea di De Laurentiis in realtà è quella di averlo dall’estate prossima ma come direttore tecnico con particolari libertà sul mercato piuttosto che come tecnico.

Il futuro di Gattuso resta comunque in bilico. Al di là dei risultati altalenanti della squadra, molti tifosi sono scoraggiati specialmente dall’atteggiamento dei calciatori che non hanno dimostrato sufficiente voglia di vincere. Sicuramente la partita contro la Juventus sarà uno spartiacque del campionato azzurro.