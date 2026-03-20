venerdì, Marzo 20, 2026
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Dopo Juanlu, il Napoli punta un altro giocatore della Liga spagnola

Walter Molino
Di Walter Molino
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Fonte Flickr

Dopo la trattativa non andata a buon fine l’anno scorso per acquistare Juanlu Sánchez del Siviglia, Il Napoli ci vuole riprovare con un altro profilo spagnolo per provare a rinforzare la fascia destra. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per valutare diverse opzioni, con particolare attenzione alle corsie esterne, considerate un reparto da migliorare.

Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Hugo Rincón, giovane terzino destro classe 2003. Il giocatore, di proprietà dell’Athletic Bilbao, sta disputando una stagione positiva in Liga con la maglia del Girona, dove è arrivato in prestito e ha trovato continuità.

Rincón ha collezionato finora 25 presenze, mettendo a referto un gol e un assist. Al di là dei numeri, a colpire gli osservatori sono soprattutto le sue prestazioni costanti e la crescita mostrata nell’ultimo periodo, che lo hanno reso uno dei profili più interessanti tra i giovani nel suo ruolo.

Il suo percorso di sviluppo è stato favorito anche dall’esperienza al Mirandés, dove ha lavorato sotto la guida di Alessio Lisci. Questo passaggio si è rivelato importante per la sua maturazione tecnica e tattica, permettendogli di arrivare più pronto alla sfida nella massima serie spagnola.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky, il Napoli sarebbe attualmente in vantaggio nella corsa al giocatore. Il costo dell’operazione si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro. Il club azzurro continua così a monitorare il mercato spagnolo, già osservato con attenzione nelle ultime finestre di trasferimento.

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Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
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