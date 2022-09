Dopo la Champions Pioli pensa al Napoli: “Big match? Ecco come sostituiremo Leao”

Dopo la grande vittoria in Champions in casa da parte del Milan contro la Dinamo Zagabria, il tecnico dei rossoneri non perde tempo in chiacchiere e pensa già alla sfida in campionato di domenica contro il Napoli.

Ebbene, nell’intervista dopo la gara di Champions a Sky Sport, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha espresso le sue sensazioni in merito al big match, che vedrà sintonizzati tantissimi spettatori, tifosi delle due squadre e non.

Pioli ha anche parlato di come andrà a sostituire Leao durante la sfida. “Chiaramente non avremo le stesse caratteristiche”, ha ammesso l’allenatore.

“Non abbiamo un vero attaccante ma cercheremo di avere soluzioni e posizioni diverse. Proveremo a fare una grande partita contro un grande avversario”, ha poi concluso.

Vedremo, dunque, come i suoi uomini affronteranno il match ai vertici che potrebbe dare al Milan la possibilità di staccare il Napoli, con cui condivide attualmente il primo posto (insieme all’Atalanta).