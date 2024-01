Dopo Pechino, Riyad: dieci anni dopo Napoli penalizzato. De Laurentiis: “La Lega in Italia non funziona”

La partita di Supercoppa Italiana è terminata con la vittoria dell’Inter. A far rumore, però, è stato l’arbitraggio di Rapuano, il quale ha espulso Giovanni Simeone per due interventi da gioco. Walter Mazzarri, da quel momento, è andato su tutte le furie ed ha abbandonato il campo da gioco dopo il gol dei nerazzurri non ritirando nemmeno la medaglia d’argento.

Più della sconfitta, per il Napoli, la notizia peggiore arriva ancora una volta dall’estero. Dieci anni fa a Pechino, oggi Riyad in Arabia Saudita. Nonostante il Napoli sia cresciuto a livello internazionale e la presenza del VAR, continuano ad esserci sudditanze nei confronti dei club più blasonati e col fatturato più alto.

Dopo dieci anni, quindi, non ci sono stati cambiamenti ed anche per il futuro il Napoli continuerà ad essere sempre la quarta squadra dopo Juventus, Inter e Milan agli occhi dei vertici calcistici.

IL COMMENTO DI AURELIO DE LAURENTIIS SULL’ARBITRAGGIO DELLA FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA

Queste le dichiarazioni del presidente, ai microfoni di Mediaset, al termine della partita: “A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di documentare dei pensieri dei tifosi, non credo che ce ne sia bisogno. La debolezza degli arbitri quest’anno parla da sola”.

“Prima della partita mi chiedevo quale imbarazzo avrebbe provato stasera. Noi dovevamo promuovere noi stessi, se tu mi riduci in dieci il calcio non diventa spettacolare. La Lega purtroppo in Italia non funziona. Hanno cambiato anche i regolamenti, le espulsioni le paghiamo in campionato. Questa coppa che conta poco, quindi, la paghiamo anche in campionato”.