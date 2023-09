Doppia offerta inglese per Federico Dimarco

Il terzino dell’Inter potrebbe andare in Premier League se decidesse di non rinnovare il contratto

Federico Dimarco è ancora una volta uno dei giocatori di maggior spicco dell’Inter in questa stagione: il giocatore italiano è oggetto dell’interesse di due giganti della Premier League, il Chelsea e il Manchester City, che potrebbero lanciare le rispettive offerte nelle prossime settimane per cercare di assicurarsi i suoi servizi per la prossima stagione.

Tuttavia, secondo quanto riportato da 90min, Dimarco è interessato a firmare un nuovo contratto con l’Inter, e la decisione del giocatore italiano di rinnovare il contratto con l’Inter potrebbe rappresentare una battuta d’arresto per il Chelsea e il Manchester City, che sembrano interessati a ingaggiare il talentuoso difensore per la stagione 2024/2025, il che significa che la continuità di Dimarco nel club italiano costringerebbe entrambe le squadre a cercare alternative per le rispettive difese.

Rinnovo forzato o addio

Assicurandosi la continuità di Dimarco, l’Inter Milan manterrebbe un giocatore prezioso e di talento nella rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione, rendendo questa una delle mosse più significative dei neroazzurri in vista della finestra di trasferimenti estiva, che si aprirà il prossimo 1 luglio.

Il giocatore, per ora, non sembra aver dato la propria preferenza per un addio ma sembra poter rimanere a Milano. L’Inter sarebbe intenzionata a rinnovarlo anche per via dell’importanza del terzino nel proprio progetto. Un suo addio significherebbe perdere un tassello importante, specialmente perché l’Inter non si può permettere di rinnovare la squadra a questo punto della crescita della rosa.