Doppia seduta oggi per il Napoli, Conte ha un obiettivo preciso

A Castel Volturno Antonio Conte ha programmato per oggi una doppia seduta di allenamento, con l’obiettivo di mantenere alta l’intensità e continuare il percorso di crescita della squadra per i calciatori rimasti alla base azzurra e che non sono convocati in Nazionale. Dopo i sei punti nelle prime due giornate, sarà fondamentale riprendere con il giusto piglio sia fisico che mentale per affrontare anche l’inizio della Champions League.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte ha iniziato una sorta di “martellamento” tecnico e tattico nei confronti di quattro nuovi arrivi: Lucca, Milinkovic-Savic, Beukema e Gutierrez. Si tratta di giocatori che, pur mostrando buone potenzialità, necessitano ancora di inserirsi al meglio nei meccanismi della squadra. A loro si sono aggiunti anche i giovani Vergara e Ambrosino, già protagonisti in Serie A nelle prime giornate, ma che hanno ancora margini di crescita importanti sotto la guida del nuovo tecnico.

Particolare attenzione è rivolta a Lorenzo Lucca, centravanti proveniente dall’Udinese. Le sue prime due uscite con la maglia azzurra hanno evidenziato qualche spunto interessante, soprattutto contro il Sassuolo, ma anche diverse pause e momenti di discontinuità. Conte sa bene che il ragazzo ha le caratteristiche per diventare un punto di riferimento offensivo, ma pretende maggiore continuità e presenza in campo, soprattutto in un ruolo delicato come quello del numero nove.

Il tecnico, infatti, conta di schierarlo titolare anche nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Tuttavia, dietro di lui scalpita Rasmus Hojlund, pronto a ritagliarsi uno spazio importante non appena se ne presenterà l’occasione. Questa competizione interna potrebbe rivelarsi decisiva per stimolare Lucca a migliorare e a dimostrare di meritare la fiducia del suo allenatore.

Conte vuole sfruttare ogni allenamento per forgiare una squadra sempre più compatta e pronta alle sfide che attendono il Napoli. Sabato 13 settembre i campioni d’Italia sono attesi al Franchi per sfidare la Fiorentina prima dell’esordio in Champions all’Etihad contro il Manchester City di Guardiola.