Doppio possibile ritorno: con Sarri tornerebbe anche Hamsik a Napoli

Il possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli continua ad accendere la fantasia dei tifosi azzurri. Ma nelle ultime ore, oltre al nome dell’allenatore toscano, è emersa anche un’altra suggestione destinata a far battere il cuore del popolo partenopeo: Marek Hamsik come possibile vice nello staff tecnico

Il Napoli sogna

Un’ipotesi che profuma di nostalgia, ma anche di identità. Sarri e Hamsik hanno rappresentato una delle pagine più belle della storia recente del Napoli. Insieme hanno costruito una squadra spettacolare, amata in Italia e in Europa per qualità di gioco, intensità e spirito di gruppo. Lo slovacco, da capitano, è stato il simbolo perfetto del “sarrismo”, mentre il tecnico ha sempre speso parole importanti nei suoi confronti, definendolo più volte un campione fondamentale per gli equilibri della squadra.

L’idea di rivederli ancora insieme, questa volta in panchina, alimenta inevitabilmente l’entusiasmo della piazza. Hamsik conosce l’ambiente come pochi altri, ama Napoli ed è rimasto legatissimo ai colori azzurri anche dopo l’addio al calcio giocato. La sua presenza potrebbe rappresentare un ponte tra passato e presente, oltre a essere un riferimento importante per i calciatori più giovani.

Marekiaro torna a Napoli?

Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni e suggestioni, ma il fascino di questa possibile coppia tecnica è innegabile. Napoli sogna di ritrovare entusiasmo, identità e quel calcio brillante che negli anni di Sarri ha fatto innamorare un’intera città. Per ora, però, resta soltanto da capire cosa voglia fare il Napoli con Antonio Conte e viceversa.