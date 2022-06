Doppio sguardo sullo Shakhtar per la Juventus, piace Neres

La Juventus potrebbe buttarsi su David Neres nel caso in cui non arrivasse Angel Di Maria. Il brasiliano piace anche al Benfica

La Juventus è abituata a sfruttare le varie occasioni di mercato. Lo Shakthar Donetsk sembra pronto a cedere due dei suoi talenti più cristallini e i bianconeri potrebbero sfruttare l’occasione.

I due giocatori sono David Neres e Mychajlo Mudryk. Il primo potrebbe arrivare nel caso in cui non dovesse farlo Angel Di Maria. La pista dell’argentino sembra raffreddarsi – giorno dopo giorno – e il brasiliano sembra l’eventuale prescelto per prendere il suo posto. Mudryk, invece, sembra poter arrivare indipendentemente da tutto. L’ucraino interessa e la Juventus farà un tentativo.

La concorrenza del Benfica

Complicata la trattativa per il brasiliano, visto anche che i portoghesi del Benfica sono in netto vantaggio per lui. Il calciatore non si è ancora esposto sulla possibilità di trasferimento a Torino, ma ad oggi la squadra di Nelson Verissimo sembra in netto vantaggio.

La Juventus potrebbe sfruttare le voci che arrivano dal Portogallo per inserirsi. A quanto pare ci sarebbero delle difficoltà per il Benfica, che sembrerebbero rallentare la trattativa e anche di parecchio. La Juventus potrebbe dunque lasciare la pista di Angel Di Maria – ex Benfica, tra l’altro – e gettarsi sul brasiliano classe ’97. L’argentino è atteso per una risposta nelle prossime 72 ore. Nel caso in cui non arrivi, la trattativa potrà considerarsi conclusa. La Juventus sembra infastidita da questo prendere tempo e non vorrebbe restare in ostaggio del giocatore. A quel punto, si troverebbe un’alternativa.