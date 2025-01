Dorgu al Napoli: la bomba di Sparnelli

Secondo il giornalista sportivo Massimo Sparnelli, ex collaboratore dell’ufficio stampa partenopeo, il Napoli avrebbe vicino l’accordo per portare Patrick Dorgu in azzurro

Il Napoli è vicino a chiudere la trattativa che porterà Patrick Dorgu a vestire la maglia azzurra. Una bomba di mercato targata Massimo Sparnelli, ex collaboratore dell’area stampa del Napoli, che ha evidenziato ciò che segue:

“Patrick Dorgu è un nuovo calciatore del Napoli, sarà lui l’acquisto del club nel mese di gennaio. Il calciatore è già a Napoli per trovare casa. A breve il ds Giovanni Manna si recherà in Puglia per trovare la quadra definitiva con la sua società di appartenenza, il Lecce. Il giocatore è d’accordo con il club partenopeo. Sarà lui il prossimo colpo del club in questa sessione invernale”.

Come cambierebbe il Napoli con Patrick Dorgu

Fisico, corsa e tecnica: Dorgu le ha tutte. Il giovane calciatore danese del Lecce è prodotto del settore giovanile del Nordsjaelland, che lo ha poi ceduto proprio ai salentini. Dalla Primavera giallorossa in poi non è uscito più dai radar degli scout di tutto il mondo.

Patrick Dorgu è impressionante sia per la grande forza fisica, che per la corsa. Ha buone qualità tecniche, che lo renderebbero un innesto interessantissimo per il Napoli di Antonio Conte. Il suo ruolo principale è quello di ala destra, seppur possa fare anche l’esterno di centrocampo a sinistra, così come il terzino. Nello scacchiere tattico di Antonio Conte arriverebbe potenzialmente per sostituire anche Kvaratskhelia, nonostante quella fascia sia differente dalla sua norma, ma potrebbe anche insidiare il posto di Matteo Politano.