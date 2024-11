Dorgu, il Napoli lo vuole: il Lecce spara alto

Patrick Dorgu potrebbe diventare presto la plusvalenza più grande dell’era Pantaleo Corvino a Lecce. Il giocatore svedese è valutato 50 milioni, con il Napoli pronto a provarci con i salentini

Secondo tanti report, ci potrebbe essere un tentativo del Napoli per Dorgu a gennaio. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, aveva già chiesto al Lecce il terzino trasformato in ala nella finestra estiva, ma sembra che l’ex manager del Tottenham stia ora guidando il Napoli alla ricerca del versatile giocatore.

La squadra attualmente allenata da Postecoglu, invece potrebbe dover lottare con Conte e i suoi per la firma di Dorgu: secondo Il Mattino il suo prezzo potrebbe essere di 15 milioni di euro nel mercato invernale, mentre in precedenza si era parlato di un Lecce che voleva almeno 30 milioni di euro. Il Tottenham, infatti, sarebbe l’altra indiziata per arrivare ad approcci con il Lecce. Ma secondo Modugno il prezzo potrebbe essere più alto.

Le parole di Modugno

Quanto segue sono le dichiarazioni di Francesco Modugno: “Dorgu può davvero andare al Napoli? Io so una cosa: a Lecce sono certi di fare la plusvalenza più alta di sempre dell’era Corvino. Poteva andare a Tottenham e Chelsea l’anno scorso, il ragazzo, e il Lecce potrebbe venderlo a 40-50 milioni di euro”.

“Patrick – prosegue Modugno – è un predestinato. In un’intervista recente, ha detto che Dio ha voluto che giocasse a calcio. Ha mezzi tecnici e fisici infiniti. Chi lo vuole, insomma, deve tirare fuori almeno tanti soldi. Che piaccia al Napoli non c’è dubbio, ma interessa a tutte le ‘big’, soprattutto le inglesi, che guardano con attenzione ad un giocatore come lui: un giovanissimo, bravo nel tridente e che può agire anche più dietro, capace persino di segnare”.