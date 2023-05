Douglas Costa al centro delle polemiche: rischia l’arresto in Brasile

Douglas Costa, ex di Juventus e Bayern Monaco, ha ricevuto negli ultimi giorni un mandato d’arresto dalla Corte di Giustizia del Rio Grande do Sul. L’Ente, infatti, si è pronunciato riguardo il mantenimento che il calciatore brasiliano dovrebbe versare ai figli.

Insomma, secondo quanto rivelato dai media brasiliani, Costa al momento rischia l’arresto per il mancato mantenimento dei figli. Il procedimento sarà esecutivo entro 30 giorni dalla notifica dell’atto ed è proprio per questo che il legale del brasiliano si sta muovendo per presentare ricorso.

Nulla di preoccupante, comunque, per l’attaccante del Los Angeles Galaxy in quanto rischia l’arresto solamente se dovesse entrare in territorio brasiliano mentre non rischia l’estradizione dagli Stati Uniti.

Solo un altro problema da risolvere che aggiunge alla stagione non particolarmente brillante iniziata con un infortunio al polpaccio e terminata con un altro alla gamba e un’espulsione diretta.