Douglas Costa verso il Gremio, Gabardo (Radio Gaúcha): “Il brasiliano tratterà con la Juventus per andar via”

Douglas Costa potrebbe far ritorno in Brasile al termine della stagione. L’attaccante attualmente è in prestito al Bayern Monaco, ma non ha convinto e tornerà alla Juve a fine campionato. Difficile però la permanenza in bianconero, dove è ritenuto oramai un esubero.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il brasiliano sarebbe vicino al Gremio, come dichiarato da Eduardo Gabardo di Radio Gaúcha in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttojuve.com. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“In base alle mie notizie, posso raccontare che Douglas e i suoi agenti hanno avuto un colloquio telefonico con i dirigenti del Grêmio. Il calciatore è arrivato mercoledì alle 8 del mattino a Porto Alegre ed è andato a casa sua in un condominio a Eldorado do Sul, nella regione metropolitana della capitale dello Stato del Rio Grande do Sul.

Un paio d’ore dopo c’è stato l’incontro con il club brasiliano, l’incontro è servito per discutere i dettagli del contratto. Tra Grêmio e il giocatore c’è un’intesa, Douglas ha accettato di ridurre la sua proposta iniziale. L’ingresso dell’imprenditore Jorge Machado è stato fondamentale in questa trattativa.

Le informazioni in mio possesso affermano che il Grêmio ha trovato un accordo con Douglas Costa e non tratterà con la Juventus. Toccherà al giocatore e al suo staff trovare il modo di andar via, lui ha detto al Grêmio che questo avverrà. Non so se sarà una rescissione consensuale oppure un prestito”.