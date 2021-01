Douglas Costa verso il ritorno alla Juve: il brasiliano nel mirino del Milan

L'esterno non sarà acquistato dal Bayern e tornerà a Torino, ma solo di passaggio

Non sta andando certamente come sperava la nuova avventura di Douglas Costa al Bayern Monaco. L’esterno brasiliano è tornato al club tedesco per tentare il rilancio, ma fino a questo momento ha deluso le attese.

A condannare il giocatore sono i numeri: una sola rete in 19 presenze tra Bundesliga e coppe varie, per un totale di soli 644 minuti giocati. Troppo poco per un profilo di tale livello.

Douglas Costa è al Bayern in prestito secco dalla Juventus e, a meno di clamorosi colpi di scena, a fine stagione non sarà acquistato dal club tedesco. Probabile, dunque, il ritorno a Torino, ma solo di passaggio.

Il brasiliano non rientra nei piani della Juve e sarà costretto a trovarsi una nuova sistemazione. Stando a quanto riporta stamani Tuttosport, sulle sue tracce ci sarebbe il Milan di Pioli.

L’ostacolo principale al trasferimento in rossonero è rappresentato dall’ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, ma, con la volontà di tutte le parti in causa di chiudere l’affare, una soluzione può essere trovata.