Douglas Luiz, il Manchester United si inserisce di prepotenza

Il Manchester United si sarebbe inserito di prepotenza nella corsa al centrocampista dell’Aston Villa. Anche Juventus e Roma sulle sue tracce

Juventus e Roma lo avrebbero sondato già nelle scorse finestre di mercato, con i villains che avrebbero chiesto circa 20-25 milioni di euro ai club interessati. Il giocatore è uno dei punti fermi della formazione inglese, con il Brasile che continua a monitorarlo con attenzione e a convocarlo per gli impegni nazionali.

Non solo il Brasile, però, a guardare il calciatore classe ’98. Infatti, sul mercato ci sarebbe una nuova contendente sia per Roma che per Juventus. A gennaio il Manchester United sembra intenzionato ad inserirsi nella corsa al centrocampista brasiliano.

Cambiano le carte in tavola

Il calciatore sembra essere di gradimento per la dirigenza dei red devils, che vorrebbero fare di lui uno dei punti fermi del nuovo progetto all’Old Trafford. Il calciatore continua ad avere la stessa valutazione di mesi fa, ma lo sappiamo: il Manchester United è abituato a strapagare i giocatori e si potrebbe creare un’asta.

L’Aston Villa vorrebbe cogliere la palla al balzo e vendere il calciatore al maggiore offerente, che in questo caso potrebbe essere proprio lo United. I red devils avrebbero la forza economica, anche a stagione in corso, per offrire ai villains un prezzo di cartellino maggiore rispetto a quanto potrebbero dare Juventus e Roma. Nel caso in cui le voci si confermassero vere, il giocatore potrebbe finire per essere una delle cessione più onerose dell’Aston Villa, che interverrebbe subito sul mercato per rinforzarsi ulteriormente.