Douglas Luiz, la Roma torna alla carica

I giallorossi tornano alla carica per Douglas Luiz dell’Aston Villa. C’è già la valutazione dei villains, che vorrebbero 20 milioni

La Roma di José Mourinho lo voleva la scorsa estate, poi non si fece nulla. Ora Tiago Pinto e soci potrebbero tornare su Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa.

Il classe ’98 è valutato circa 20 milioni dagli inglesi, che vedono in lui uno dei fari del proprio centrocampo. Su di lui anche il Chelsea, ma resta da capire se dopo il cambio di proprietà i londinesi vogliano affondare il colpo. La Roma, al momento, appare dunque la più accreditata per acquistare il centrocampista.

Ma chi è Douglas Luiz?

Douglas Luiz è un calciatore che possiamo definire polivalente. Può giocare praticamente ovunque in mezzo al campo, nonostante nasca come mediano. Ha una spiccata propensione per la fase di regia quando gioca in mediana, ma da mezz’ala riesce ad essere fondamentale per l’Aston Villa.

Il brasiliano è infatti gioca benissimo entrambe le fasi di gioco, riuscendo a difendere bene e attaccare in altrettanto modo. Il giocatore unisce una buona tecnica ad un’ottima costruzione di gioco. Il giocatore brasiliano appare forte anche nel tiro da fuori, senza tralasciare anche una buona propensione alla copertura.

Douglas Luiz mostra un’ottima intelligenza tattica e una personalità spiccata, un giocatore che dunque potrebbe far benissimo alla Roma. In stagione ha giocato 32 partite, segnando 2 gol e offrendo 3 assist. Ha ancora da migliorare, ma sembra essere pronto per giocare nelle coppe europee. Resta da capire se farà la Champions League con il Chelsea o se Europa League/Conference League con la Roma.