Dove guardare film in streaming: il cinema direttamente nel salotto di casa

Oggi “cinema” è il salotto di casa. Il progresso tecnologico, la velocità di connessione e le piattaforme che offrono i servizi di streaming, hanno reso possibile questo piccolo grande miracolo. Certo il grande schermo mantiene ancora il suo fascino e una serata fuori al cinema con gli amici non è mai da disdegnare. Ma la routine, la quotidianità, gli impegni e il tempo che stringe, non permettono sempre di soddisfare questo lusso. Quindi anche una serata in casa, comodamente seduti sul proprio comodo divano, con una bibita fresca in una mano e il telecomando nell’altra, è decisamente una soluzione molto allettante. La qualità dei programmi che è possibile trovare in streaming non fa assolutamente rimpiangere l’impossibilità di recarsi fisicamente al cinema. Oggi è piuttosto facile trovare piattaforme sulle quali è possibile guardare film in streaming: Netflix, altadefinizione.software, Amazon Video, Disney +, Now Tv, ecc… E tante altre ancora sono spuntate come funghi negli ultimi anni, per la gioia degli amanti della tv. Servizi alla portata di tutti, perché molto semplici da utilizzare ed economici (alcuni addirittura gratuiti).

Dove guardare film in streaming: tante opzioni, diverse soluzioni

I film in streaming in alta definizione sono disponibili oggi su diverse piattaforme che offrono questo genere di servizi. All’inizio questo mercato non era particolarmente florido e vario, perché ancora agli albori della sua crescita. Con il tempo però tendenze e gusti sono mutati e la persone hanno scoperto il piacere di rimanere a casa per guardare un bel film, oppure una serie tv in streaming.

Questo ha portato i colossi del settore a delineare diverse formule di abbonamento per consentire a qualunque fascia (di età e di possibilità) di accedere ai propri servizi. La maggior parte di queste piattaforme offre infatti diverse soluzioni di abbonamento, sottoscrivibile mensilmente, oppure trimestralmente, o addirittura annualmente, accedendo così a forti scontistiche sul prezzo finale).

La forza di questi abbonamenti è tutta nella possibilità di interromperli a proprio piacere, senza essere vincolati per un determinato periodo di tempo, piuttosto che da penali. Quindi un abbonato può pagare il servizio streaming per un mese e decidere alla fine dei 30 giorni di non rinnovarlo nemmeno, senza alcuna conseguenza economica. Anche i metodi di pagamento sono vari e tutti molto comodi: carta di credito, PayPal, PostePay, carte prepagate, ecc… Formule comode e veloci da utilizzare per chiunque.

Alcune piattaforme inoltre offrono anche un breve periodo di prova gratuito. In questo lasso di tempo (solitamente di 15 giorni) è possibile provare i loro servizi e la visualizzazione della piattaforma, completamente gratis. Al termine del periodo di prova, se soddisfatti, è possibile sottoscrivere l’abbonamento che si preferisce. In alternati si interrompe la prova e si passa ad altro, senza che venga richiesto alcunché da pagare.

Un vasto assortimento di catalogo

Le piattaforme dove guardare film in streaming hanno riscosso un notevole successo non soltanto per l’economicità del servizio, o la praticità di utilizzo. A decretarne l’apprezzamento mondiale, sono stati anche i ricchi cataloghi messi a disposizione degli utenti. Commedia, drammi, film comici, d’avventura e d’azione, film e cartoni animati per ragazzi e un’infinità di serie tv. La moltitudine di opzioni ha spalancato le porte a diverse nicchie di utenti con preferenze anche molto particolari.

Gli amanti delle serie tv classiche anni ’80-’90 possono sicuramente trovare tutto quello che vogliono su una o più di queste piattaforme streaming. Lo stesso possono dire i fanatici dei film horror, o quelli dei classici film di Hitchcock. Insomma, qualunque siano i gusti e le preferenze delle persone, riusciranno sempre a trovare qualcosa da guardare sulle piattaforme di film in streaming.

Ma la novità, forse più grande ed allettante, di tutte, che questi colossi dell’intrattenimento, hanno introdotto, è quella del filone delle serie tv. Negli ultimi 20 anni c’è stata una vera e propria corsa alle “serie tv in streaming” con produzioni sempre più serrate e sempre migliori qualitativamente parlando. Un mercato in forte crescita che non accenna a rallentare la sua sfrenata ascesa. Perché prima o poi tutti guardano una serie tv in streaming, di un genere piuttosto che di un altro, ma qualcosa guardano sicuramente.

La tv vecchio stampo ormai ha perso un po’ del suo fascino e da quando le persone hanno capito che, ogni sera, possono scegliere di vedere quello che preferiscono, piuttosto che i programmi stabiliti dal palinsesto televisivo, la storia è decisamente cambiata.

Dove guardare film in streaming: libertà di movimento e divertimento

La frase: “dove guardare film in streaming” ha in realtà un duplici significato. Da una parte serve a domandarsi a quale piattaforma streaming abbonarsi. Dall’altra invece significa letteralmente su quale dispositivo posso effettivamente guardare un film in streaming, o dove materialmente posso trovarmi mentre lo guardo.

Infatti, un altro punto di forza di queste piattaforme è la possibilità di essere usate e riprodotte su qualunque dispositivo che supporti la riproduzione audio e video. In altre parole posso guardare un film in streaming alla tv, ma posso anche farlo sul laptop, oppure sullo smartphone, o ancora direttamente al pc, o sul tablet. Anche in questo caso non vi è alcun limite.

Lo stesso lo si può dire del momento in cui possiamo dedicare la nostra attenzione allo svago e al relax che solo un buon film in streaming può dare. La sera a casa davanti alla tv, ma anche la mattina sull’autobus con lo smartphone prima di entrare a scuola, o al lavoro. Anche mentre siamo in palestra a sudare e vogliamo distrarre la mente dalla fatica, possiamo scegliere di guardare sul cellulare una serie tv o un documentario. Insomma la tecnologia dello streaming, oltre ad ampliare la gamma della scelta di titoli a catalogo, ha aumentato anche la libertà di muoversi continuando a divertirsi e guardare il nostro programma preferito ovunque ci troviamo.